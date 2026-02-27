Autofahrer auf Drogen rast Polizei davon
Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Ein Autofahrer liefert sich eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 37-jähriger Autofahrer auf Drogen hat sich in Baden-Baden (Kreis Rastatt) eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zivile Beamte wollten den Mann auf einer Bundesstraße kontrollieren, doch dieser ignorierte alle Anhaltesignale und flüchtete mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei mitteilte.
Dabei überholte er andere Fahrzeuge rechtswidrig, missachtete mehrere rote Ampeln und zwang Verkehrsteilnehmer zu riskanten Bremsmanövern. In einem Kreisverkehr fuhr er entgegen der Fahrtrichtung. Schließlich konnten Polizisten den Mann stoppen und kontrollieren. Er stand offenbar unter Drogeneinfluss, hatte kein gültiges Kennzeichen am Auto und besaß zudem keine Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Donnerstag wegen zahlreicher Verkehrsverstöße und bittet Zeugen, sich zu melden.