Autofahrer aufgepasst: Diese Woche wird stärker geblitzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Same Procedure: Auch in diesem Jahr müssen Autofahrer beim sogenannten Blitzermarathon wieder darauf achten, nicht in eine Radarkontrolle zu geraten und ihren Führerschein zu riskieren. Erneut werden Tausende von Polizisten und Polizistinnen in der sogenannten Speedweek und vor allem am kommenden Mittwoch ganz besonders darauf achten, Temposünder auf frischer Tat zu erwischen. Ob sich die einzelnen Bundesländer daran beteiligen, entscheiden sie selbst - und längst nicht alle tun es. Worum geht es genau?