Autofahrer aufgepasst: Hier kann es Montagfrüh glatt werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am frühen Montagmorgen in Baden-Württemberg mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich in einigen südlichen Regionen auf glatte Straßen einstellen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart geht davon aus, dass es Glättegefahr in Lagen oberhalb von 500 Metern geben könnte, etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder bis in den Bodensee-Allgäu-Raum hinein. Wenn sich dort Nebel auf Straßen absetze und es friere, könne es stellenweise glatt werden, warnte der Wetter-Experte.

Dauergrau fast überall - oben Sonne möglich

Die Woche startet dem Meteorologen zufolge für die meisten Menschen im Land am Morgen in dickem Nebel bei Temperaturen zwischen minus 3 Grad und plus 2 Grad Celsius. In Südbaden sind im Laufe des Tages zweistellige Temperaturen von bis zu 11 Grad drin, in den Regionen Karlsruhe und Mannheim rund um 8 Grad, im Großraum Stuttgart um die 6 Grad, im Osten des Landes 1 bis 4 Grad.