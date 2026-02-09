Nebel im Land

Autofahrer aufgepasst: Hier kann es Montagfrüh glatt werden

Der Wochenstart könnte in manchen Teilen von Baden-Württemberg zur Rutschpartie werden. Welche Regionen genau betroffen sind und wo man dem Dauergrau entkommen kann.

Gefrierende Nässe kann für Autofahrer gefährlich werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa
Gefrierende Nässe kann für Autofahrer gefährlich werden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am frühen Montagmorgen in Baden-Württemberg mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich in einigen südlichen Regionen auf glatte Straßen einstellen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart geht davon aus, dass es Glättegefahr in Lagen oberhalb von 500 Metern geben könnte, etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder bis in den Bodensee-Allgäu-Raum hinein. Wenn sich dort Nebel auf Straßen absetze und es friere, könne es stellenweise glatt werden, warnte der Wetter-Experte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Dauergrau fast überall - oben Sonne möglich

Die Woche startet dem Meteorologen zufolge für die meisten Menschen im Land am Morgen in dickem Nebel bei Temperaturen zwischen minus 3 Grad und plus 2 Grad Celsius. In Südbaden sind im Laufe des Tages zweistellige Temperaturen von bis zu 11 Grad drin, in den Regionen Karlsruhe und Mannheim rund um 8 Grad, im Großraum Stuttgart um die 6 Grad, im Osten des Landes 1 bis 4 Grad. 

Wer am Montag dem Dauergrau entkommen möchte, muss auf die Berge. «Je höher, desto höher die Chance auf Sonne», sagte der DWD-Sprecher. Bis auf lokalen Sprühregen soll es weitgehend trocken bleiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rutschpartie? Hier drohen glatte Straßen und Nebel
Wetter im Südwesten

Rutschpartie? Hier drohen glatte Straßen und Nebel

Tagsüber Sonne, nachts Glätte: Im Südwesten kann es in den kommenden Nächten rutschig werden. Welche Regionen sind betroffen?

04.02.2026

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau
Wetter im Südwesten

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau

Wer am Wochenende gerne einen Ausflug in die Sonne macht, der muss im Südwesten wohl hoch hinaus. Meteorologen rechnen mit einer zweigeteilten Wetterlage im Land.

16.01.2026

Wochenstart verspricht Pause vom Dauergrau
Wetter

Wochenstart verspricht Pause vom Dauergrau

Lichtblick in der Nebelsuppe: Nach oftmals grauen Tagen ist laut DWD am Montag endlich Sonne in Sicht - doch nicht überall.

14.12.2025

Nebel hält sich hartnäckig im Südwesten
DWD-Prognose

Nebel hält sich hartnäckig im Südwesten

Das Winterwetter zeigt zwei Gesichter: dichte Nebelfelder unten, klare Sicht oben. Und nachts kann's auch mal glatt werden.

12.12.2025

Nebel, Glätte, gefrierender Regen – Südwesten muss aufpassen
Wetterbericht

Nebel, Glätte, gefrierender Regen – Südwesten muss aufpassen

Mal Sonne, mal Frost: Während im Markgräfler Land 8 Grad locken, bleibt es in Oberschwaben eisig. Warum gerade die Nächte zur gefährlichen Rutschpartie werden können.

03.12.2025