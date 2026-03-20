Unfälle

Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Bei Kirchberg an der Iller kommt ein Autofahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Kirchberg an der Iller (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, lenkte zurück nach rechts und fuhr gegen den Baum. Ersthelfer fanden den Fahrer neben seinem Wagen liegend.

Der Mann war aus dem Fahrzeug geschleudert worden und hatte tödliche Verletzungen erlitten. Seine Identität sei bislang nicht geklärt, hieß es. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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