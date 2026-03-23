Unfälle

Unfall bei Kirchberg: Identität des Toten geklärt

Bei Kirchberg an der Iller prallt ein Autofahrer gegen einen Baum und stirbt. Jetzt weiß die Polizei, um wen es sich bei dem Verunglückten handelt.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Kirchberg an der Iller (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) hat die Polizei die Identität des Verunglückten geklärt. Bei dem Fahrer handele es sich um den 63 Jahre alten Halter des Fahrzeugs aus dem Kreis Biberach, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Mann war am Donnerstag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gab es zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt
Unfälle

Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Bei Kirchberg an der Iller kommt ein Autofahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

20.03.2026

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Unfall in Guxhagen

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer stirbt nach einem Unfall auf der L3460. Die Ermittlungen zur Ursache laufen – ein Gutachter ist im Einsatz.

03.02.2026

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus
Tödlicher Unfall

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Auf einer Kreisstraße im Enzkreis kommt ein Autofahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Rettungskräfte reanimieren den Mann, doch er stirbt später im Krankenhaus.

01.06.2025

Kleinbus prallt gegen Baum - Fahrer stirbt
Verkehrsunfall

Kleinbus prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Ein Kleinbus mit acht Insassen kommt plötzlich von der Straße ab - unklar ist zunächst, weshalb. Der Fahrer stirbt, fünf Mitfahrende werden leicht verletzt.

05.02.2025

Unfall

Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

05.05.2023