Mosbach

Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Ein 72-Jähriger prallt bei Mosbach mit seinem Auto gegen einen Baum und stirbt noch am Unfallort. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Mosbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der 72-Jährige sei am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er gegen einen Baum am Fahrbahnrand geprallt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Fahrzeug. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb er noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Das Auto drohte nach dem Unfall eine bis zu sechs Meter tiefe Böschung hinabzurutschen und wurde während der Rettungsarbeiten mit Seilen gesichert. Anschließend wurde es geborgen. Die Bundesstraße war etwa drei Stunden lang voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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