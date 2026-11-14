Viel zu schnell

Autofahrer flieht innerorts mit über 140 km/h vor Polizei

Ein Autofahrer kommt in eine Verkehrskontrolle. Doch statt sich kontrollieren zu lassen, drückt der Mann ordentlich aufs Gaspedal. Die Polizei bricht die Verfolgung ab - um einen Unfall zu vermeiden.

Polizei: Autofahrer flüchtet mit über 140 km/h innerorts. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizei: Autofahrer flüchtet mit über 140 km/h innerorts. (Symbolbild)

Waldstetten (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich laut Polizeiangaben in Waldstetten (Ostalbkreis) innerorts mit über 140 Kilometern pro Stunde einer Verkehrskontrolle entzogen. Die Beamten hätten die Verfolgungsfahrt in der Nacht abgebrochen, um einen Unfall zu vermeiden, teilte die Behörde mit.

Den 57 Jahre alten Mann erwarte nun eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der Raser habe bei seiner Fahrt auch ein anderes Auto überholt. Dessen Fahrer bat die Polizei, sich als Zeuge zu melden.

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