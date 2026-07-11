Landkreis Heilbronn

Autofahrer flieht vor Polizei - Mitfahrer stirbt bei Unfall

Ein Autofahrer fährt vor einer Verkehrskontrolle weg. Dann verliert er die Kontrolle in einer Kurve.

Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Schwaigern (dpa/lsw) - Ein 20-jähriger Beifahrer ist bei einem Unfall in Schwaigern (Landkreis Heilbronn) gestorben, nachdem der Fahrer des Autos laut Polizei vor einer Verkehrskontrolle weggefahren war. Der Fahrer sei dann in einer abknickenden Vorfahrtstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt, teilte die Polizei mit. Die Polizisten waren den Angaben zufolge dem Auto in der Nacht hinterhergefahren, erreichten es jedoch erst nach dem Unfall. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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