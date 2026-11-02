Autofahrer flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehr
Entgegenkommende Fahrzeuge müssen ausweichen, um Kollisionen zu verhindern. Später finden Beamte das Auto verlassen am Straßenrand.
Lörrach (dpa/lsw) - Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist in Lörrach vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und soll dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Gegen ihn wird wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann sei am Freitag mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren und mehrfach zum Überholen ausgeschert. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten stark abbremsen oder ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Außerdem sei er durch einen Kreisverkehr in falscher Richtung gefahren.
Die Beamten fanden das Auto kurz darauf abgestellt - ohne Fahrer. Die Polizei konnte ihn später ermitteln. Er soll keinen gültigen Führerschein haben, und das Auto war von Amts wegen abgemeldet. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 35-Jährigen gefährdet wurden.