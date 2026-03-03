In Mittelhessen

Autofahrer kommt von der Straße ab und stirbt

Der 60-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen eine Böschung an einer Landstraße.

Polizei und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Polizei und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Auf einer Landesstraße in Mittelhessen ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 60-Jährige war am Dienstagmorgen bei Rittershausen (Lahn-Dill-Kreis) unterwegs, wie die Polizei berichtet. «Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung», berichtete die Polizei.

Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. «Ein angeforderter Hubschrauber kam vor Ort nicht zum Einsatz und brach seinen Anflug ab», so die Polizei. Die L1571 war während der Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt.

