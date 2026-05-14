Autofahrer missachtet Vorfahrt: Rollerfahrer schwer verletzt
In Ludwigsau kommt es zu einem Unfall: Ein Auto prallt mit einem Roller zusammen. Einer der Fahrer hatte sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten.
Ludwigsau (dpa/lhe) - Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg schwer verletzt worden, nachdem ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der Zusammenprall war nach Polizeiangaben zwar nicht heftig, allerdings stürzte der 46-Jährige so unglücklich, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am späten Abend in Ludwigsau unverletzt.