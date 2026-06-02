Autofahrer mit 3,7 Promille gestoppt und festgenommen
Der Ausflug eines volltrunkenen Autofahrers endet mit Festnahme und Abgabe des Führerscheins.
Groß-Gerau (dpa/lhe) - Ein volltrunkener Autofahrer ist in Groß-Gerau von der Polizei festgenommen worden. Eine Streife stoppte den 52-Jährigen am Montagabend, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3,7 Promille.
Der Mann sei daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen worden. Er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen den 52-Jährigen werde nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.