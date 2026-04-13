Sturzbetrunken unterwegs

Polizei stoppt Lastwagenfahrer mit über 3,7 Promille

Mit angezogener Handbremse auf der Autobahn und mehr als 3,7 Promille im Blut erwischt: Welche Konsequenzen hat die Trunkenheitsfahrt für den Fahrer des Lastwagens?

Die Polizei hat die Fahrt des Lastwagens gestoppt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die Fahrt des Lastwagens gestoppt. (Symbolbild)

Engen (dpa/lsw) - Weil er betrunken mit angezogener Handbremse auf der Autobahn 81 bei Engen (Kreis Konstanz) unterwegs war, hat die Polizei einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest habe einen Wert von über 3,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. 

Mehrere Autofahrer hatten am Sonntag der Polizei gemeldet, dass die Reifen des Lastwagens eine deutlich sichtbare Spur auf der Fahrbahn hinterließen. Eine Streife konnte den Betrunkenen kurze Zeit später auf einem Parkplatz antreffen. Der 44-Jährige habe bei der Ankunft der Beamten in seinem Lastwagen geschlafen, so die Polizei. Bereits bei der ersten Ansprache habe der Mann einen betrunkenen Eindruck gemacht. Nach einem ersten Atemtest musste er eine Blutprobe abgeben. 

Der nicht in Deutschland wohnhafte Fahrer wurde zudem zu einer Sicherheitskaution in Höhe von 1.000 Euro verpflichtet und musste seinen Führerschein abgeben. Die Fahrzeugschlüssel des Lastwagens behielten die Polizisten ebenfalls ein. Der 44-Jährige war in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen.

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