Schwerer Verkehrsunfall

Autofahrer nach Kollision mit Lkw schwer verletzt - Sperrung

Am Abend kommt es zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Lkw, als der Laster von einem Rastplatz auf die Autobahn auffahren will. Auch Stunden später ist die Unfallstrecke weiter gesperrt.

Bei dem Unfall auf der A3 wurde ein 63-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Bei dem Unfall auf der A3 wurde ein 63-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild)

Mainhausen (dpa/lhe) - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Mainhausen müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen. Ein 63 Jahre alter Autofahrer verletzte sich bei einer Kollision mit einem Tanklaster am Dienstagabend schwer, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen mit. Im Zuge der Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Würzburg auch am Morgen danach auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verließ ein Sattelzug mit Tankanhänger gegen 20.00 Uhr den Rastplatz Mainhausen, um auf die A3 aufzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen habe zu diesem Zeitpunkt ein zweiter Lkw verkehrsbedingt gehalten, hinter dem der Tanklaster dann auf die Autobahn aufgefahren sei. Dort sei es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto des 63-Jährigen gekommen, erklärten die Behörden.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden Lkw blieben unverletzt. Sowohl das Auto als auch der Tanklaster seien so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit gewesen seien. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf mindestens 100.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt
Auf Bundesstraße

Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt

Ein Autofahrer gerät auf der Bundesstraße 28 auf die Gegenfahrbahn. Der Zusammenstoß mit einem Sattelzug endet tödlich. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

22.10.2025

Schwerer Lkw-Unfall auf A6 – Autofahrer stirbt
Unfälle

Schwerer Lkw-Unfall auf A6 – Autofahrer stirbt

Ein Auto wird zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt. Der Fahrer kommt dabei um. Auch für einen weiteren Mann besteht laut Polizei kaum Hoffnung.

19.09.2025

Crash auf regennasser Autobahn 4
25.000 Euro Schaden

Crash auf regennasser Autobahn 4

Auf der A4 bei Bad Hersfeld gibt es Niederschläge. Ein Wagen gerät ins Schleudern, es kommt zu einer Kollision.

03.08.2025

Autobahn 45 nach Lkw-Unfall freigegeben
Bei Siegen

Autobahn 45 nach Lkw-Unfall freigegeben

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A45 in Richtung Dortmund ist die Straße wieder freigegeben. Zwei Unfallbeteiligte schweben weiterhin in Lebensgefahr.

22.07.2025

Hemsbach: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3110 - PM 1
Vewrkehr

Hemsbach: Schwerer Verkehrsunfall auf der L3110 - PM 1

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf der L 3110, Höhe Abfahrt BAB 5, bei einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz.

16.09.2023