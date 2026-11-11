Autofahrer nach Kollision mit Lkw schwer verletzt - Sperrung
Am Abend kommt es zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Lkw, als der Laster von einem Rastplatz auf die Autobahn auffahren will. Auch Stunden später ist die Unfallstrecke weiter gesperrt.
Mainhausen (dpa/lhe) - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Mainhausen müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen. Ein 63 Jahre alter Autofahrer verletzte sich bei einer Kollision mit einem Tanklaster am Dienstagabend schwer, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen mit. Im Zuge der Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Würzburg auch am Morgen danach auf unbestimmte Zeit gesperrt.
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verließ ein Sattelzug mit Tankanhänger gegen 20.00 Uhr den Rastplatz Mainhausen, um auf die A3 aufzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen habe zu diesem Zeitpunkt ein zweiter Lkw verkehrsbedingt gehalten, hinter dem der Tanklaster dann auf die Autobahn aufgefahren sei. Dort sei es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto des 63-Jährigen gekommen, erklärten die Behörden.
Der schwer verletzte Autofahrer wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden Lkw blieben unverletzt. Sowohl das Auto als auch der Tanklaster seien so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit gewesen seien. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf mindestens 100.000 Euro.