Autofahrer nach Panne auf A44 angefahren und schwer verletzt

Zierenberg (dpa/lhe) - Auf der A44 bei Zierenberg (Landkreis Kassel) ist ein 69 Jahre alter Mann auf dem Seitenstreifen angefahren und schwer verletzt worden. Er befand sich am Samstag wegen einer vorhergehenden Panne außerhalb seines Autos, so die Polizei. Ein Lkw sei in der Folge offensichtlich plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen gefahren, weshalb mehrere Autos hätten abbremsen und ausweichen müssen.

Eines touchierte den Angaben zufolge zunächst den Wagen des 69-Jährigen, ein Weiteres erfasste den Mann und verletzte ihn schwer. Zwischenzeitlich befand sich der 69-Jährige in Lebensgefahr, er ist laut Polizei mittlerweile aber in einem stabilen Zustand. Insgesamt vier Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer sowie der Fahrer eines weiteren beteiligten Fahrzeugs flüchteten vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.