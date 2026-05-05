Unfall

Autofahrer nach Unfall mit junger Radfahrerin gesucht

Eine 18-Jährige wird in Dieburg von einem Auto erfasst, sie stürzt von ihrem Fahrrad und verletzt sich leicht. Der Autofahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Die Polizei sucht den Autofahrer, der eine Radfahrerin erfasst hat. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sucht den Autofahrer, der eine Radfahrerin erfasst hat. (Symbolbild)

Dieburg (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit Fahrerflucht im südhessischen Dieburg sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann einer 18 Jahre alte Radfahrerin am Montag die Vorfahrt genommen haben. 

Es kam zum Zusammenprall zwischen dem Fahrrad und dem Wagen, woraufhin die junge Frau den Angaben nach stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Autos soll seine Fahrt anschließend fortgesetzt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

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