Heidelberg: Auto erfasst Radfahrerin beim Ausparken
Beim Ausparken übersah ein Autofahrer in der Adolf-Engelhardt-Straße eine Radfahrerin. Die 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Heidelberg. Bei einem Unfall in Heidelberg ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 28-jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr in der Adolf-Engelhardt-Straße aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah er die 35-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf der Straße unterwegs war.
Es kam zur Kollision zwischen dem Wagen und dem Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf rund 600 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen. (tak)