Autofahrer nickt an Ampel ein - Schlangenlinien auf A5

Teningen (dpa) - Ein 85-Jähriger ist in Teningen (Kreis Emmendingen) erst hinterm Steuer an einer Ampel eingeschlafen und später in Schlangenlinien über die A5 gefahren. Beamte konnten den Mann schließlich stoppen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann zunächst einem Zeugen aufgefallen, als er an der Ampel offenbar eingenickt und nicht losgefahren war. Später wurde der Polizei gemeldet, dass sein Auto auf der A5 mehrfach die rechte Leitplanke touchierte, der 85-Jährige aber dennoch weiterfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten entsprechende Schäden fest. Dem Fahrer waren die Kollisionen nicht aufgefallen, hieß es. Ein Alkoholtest war negativ.