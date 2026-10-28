Unfall

Autofahrer nickt an Ampel ein - Schlangenlinien auf A5

Ein Zeuge bemerkt einen schlafenden Fahrer an einer Ampel, später meldeten andere seinen Schlingerkurs auf der A5. Was die Polizei bei der Kontrolle feststellte.

Der 85-Jährige war erst vor einer Ampel eingeschlafen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der 85-Jährige war erst vor einer Ampel eingeschlafen. (Archivbild)

Teningen (dpa) - Ein 85-Jähriger ist in Teningen (Kreis Emmendingen) erst hinterm Steuer an einer Ampel eingeschlafen und später in Schlangenlinien über die A5 gefahren. Beamte konnten den Mann schließlich stoppen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann zunächst einem Zeugen aufgefallen, als er an der Ampel offenbar eingenickt und nicht losgefahren war. Später wurde der Polizei gemeldet, dass sein Auto auf der A5 mehrfach die rechte Leitplanke touchierte, der 85-Jährige aber dennoch weiterfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten entsprechende Schäden fest. Dem Fahrer waren die Kollisionen nicht aufgefallen, hieß es. Ein Alkoholtest war negativ.

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