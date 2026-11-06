Versuchte Tötung

Autofahrer rast auf Fußgänger zu - Mann rettet sich

Ein Fußgänger kann sich in Offenbach nur mit einem Sprung vor einem heranrasenden Auto retten. Der Fahrer wird in Untersuchungshaft gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein junger Autofahrer soll in Offenbach versucht haben, einen Fußgänger zu überfahren. Laut den bisherigen Ermittlungen habe dieser Mann gerade noch durch einen Sprung zur Seite ausweichen können, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Am Mittwochmittag soll der 20-Jährige zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel an einer Kreuzung gefahren sein und anschließend auf den ihm bekannten Mann zugehalten haben, der die Straße überquerte. Der 20-Jährige wurde in Untersuchungshaft gebracht, gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

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