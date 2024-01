Autofahrer stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 3

Weimar (Lahn) (dpa/lhe) - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 an der Anschlussstelle Roth (Landkreis Marburg-Biedenkopf) gestorben. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war aus dem Auto geschleudert und von einem Sattelschlepper erfasst worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genauen Zusammenhänge seien derzeit aber unklar, sagte ein Sprecher am Morgen. Der 19 Jahre alte Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.