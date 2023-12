29-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ums Leben gekommen. Er sei in der Nacht zu Mittwoch auf der Bundesstraße 454 nahezu ungebremst in das Heck eines Sattelzuges gefahren, der auf einen Autohof habe abbiegen wollen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er sei alleine unterwegs gewesen. Der 37 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Ein weiteres Auto fuhr im Anschluss in das Trümmerfeld und riss sich die Ölwanne auf.