Autofahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Calw
Ein Zusammenstoß am Morgen endet tödlich für einen 82-Jährigen. Wie es den Insassen des zweiten Autos geht.
Oberreichenbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Oberreichenbach (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der Mann am Morgen beim Linksabbiegen einem anderen Auto die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Insassen des zweiten Wagens, ein 10-jähriges Kind und die 42 Jahre alte Fahrerin, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, so der Sprecher.
Beide Autos wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Schaden von insgesamt 45.000 Euro. Die Straße ist für die Unfallaufnahme derzeit noch voll gesperrt.