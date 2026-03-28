Tödlicher Unfall - B27 bei Bebra voll gesperrt
Ein Überholmanöver auf der B27 endet tödlich. Zu allem Unglück kracht dann noch ein Auto in die Unfallstelle.
Bebra (dpa/lhe) - Ein missglücktes Überholmanöver im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat einen Menschen das Leben gekostet, sieben weitere wurden verletzt. Die Bundesstraße 27 in Höhe Bebra-Asmushausen war am Abend aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Nach derzeitigen Kenntnissen überholte ein Fahrer mit seinem Auto aus dem Landkreis Werra-Meißner ein Fahrzeug auf der B27. Er sei dabei mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, dessen Fahrer durch die Verletzungen des Aufpralls noch an der Unfallstelle starb. Ein weiteres Auto ist den Angaben nach schließlich noch in die Unfallstelle gefahren. Die Insassen seien dabei verletzt worden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 170.000 Euro geschätzt.
Vor Ort waren den Angaben zufolge rund 40 Mitglieder der Feuerwehr Bebra, außerdem fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber.