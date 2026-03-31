Autofahrer kracht gegen Lkw und stirbt
Ein Schwertransporter, Stau und ein folgenschweres Überholmanöver: Für einen 54-Jährigen endet die Fahrt tödlich. Was ist zum Unfallhergang auf der B252 bekannt?
Bad Arolsen (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist auf der B252 bei Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) unter einen stehenden Lkw geraten und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 54-Jährige am Montagabend die Bundesstraße in Richtung Twistetal.
Nachdem er einen Rettungswagen mit hohem Tempo überholt hatte, wollte er nach ersten Erkenntnissen zurück auf den rechten Fahrstreifen einscheren. Dort hatte sich der Verkehr den Angaben zufolge allerdings wegen eines vorausfahrenden Schwertransporters gestaut. Einem stehenden Pkw konnte der 54-Jährige mutmaßlich noch ausweichen, prallte dann aber gegen den Auflieger eines Lkws, so die Polizei. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der Fahrer des zweiten Pkws erlitt einen Schock, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.