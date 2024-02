Missglücktes Überholmanöver endet für Motorradfahrer tödlich

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Schwalmstadt gegen ein Auto gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige erlag noch am Unfallort im Schwalm-Eder-Kreis seinen lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Zuvor waren beide Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag in Richtung Wiera unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler setzte der Motorradfahrer nach einem Kreisverkehr zum Überholen an, woraufhin es zum Aufprall kam. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Unfallstelle blieb über mehrere Stunden voll gesperrt.