Motorradfahrer rutscht bei Unfall unter Kleinbus und stirbt

Schwalmstadt (dpa) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Schwalmstadt unter einen Kleinbus geraten und tödlich verletzt worden. Der 50-Jährige und ein zweiter Motorradfahrer seien am Donnerstagmittag in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Bundesstraße 454 zwischen dem Schwalmstädter Stadtteil Wiera (Schwalm-Eder-Kreis) und Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf).