Motorradfahrer stürzt, rutscht unter Auto und stürz

Gudensberg (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Nordhessen gestürzt, unter ein entgegenkommendes Auto gerutscht und gestorben. Der 54-Jährige sei am Dienstag mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf einer Kreisstraße nahe Gudensberg-Obervorschütz im Schwalm-Eder-Kreis unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Homberg mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zu Fall. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die Kreisstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun herausfinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Im Einsatz war am Dienstag auch ein Notfallseelsorger.