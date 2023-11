Auto stürzt in Nebenarm der Diemel

Kassel (dpa/lhe) - In Nordhessen ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und in einen Nebenarm der Diemel gestürzt. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagmittag im Ortsteil Sielen der Gemeinde Trendelburg (Kreis Kassel). Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und stürzte ins Wasser.