Unwetter in Nordhessen sorgt für Schaden in Millionenhöhe

Reinhardshagen/Trendelburg (dpa/lhe) - Ein Unwetter hat im Landkreis Kassel für einen Schaden in Millionenhöhe gesorgt. In der Gemeinde Reinhardshagen seien die Wehrleute in der Nacht zum Freitag zu rund 170 Einsätzen alarmiert worden, berichtete ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reinhardshagen am Vormittag.