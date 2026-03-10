Vollsperrung

Schwertransporter blockiert Abfahrt von Bundesstraße

Ein Schwertransporter kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Leitplanke. Für die Bergung muss die Verbindung zwischen zwei Bundesstraßen gesperrt werden.

Die Polizei ist zur Unfallaufnahme im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei ist zur Unfallaufnahme im Einsatz. (Symbolbild)

Frankenberg (dpa/lhe) - Nach dem Unfall eines Schwertransporters ist eine Abfahrt an einer Bundesstraße bei Frankenberg (Landkreises Waldeck-Frankenberg) gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Transporter gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitplanke. Eine Umleitung, um von der B252 auf die B236 zu fahren, wurde eingerichtet.

Der Transporter mit einem Gesamtgewicht von 120 Tonnen war mit Teilen eines Windrades beladen, heißt es. Die Bergung dauert vermutlich noch mehrere Stunden an, so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

