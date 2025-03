Laudenbach: Transporter kracht in B3-Kreisel durch Leitplanke 

Laudenbach. Ein Transporter ist beim B3-Kreisel nördlich von Laudenbach von der Fahrbahn abgekommen und durch die Leitplanke gekracht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr. Gegenüber den Einsatzkräften vor Ort gab der Unfallverursacher an, dass sich das Gaspedal verkeilt und er so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der Transporter durchbrach die Leitplanke und kam erst in der Böschung zum Stehen. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschlepper mit Kran angefordert. Bis 10.30 Uhr soll es auf der B3 zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen sein. (heh)