Kran kippt auf Schiff: Schleuse Hirschhorn gesperrt

Hirschhorn (dpa) - Nach einem Unfall mit einem Kran ist die Neckarschleuse im hessischen Hirschhorn (Kreis Bergstraße) gesperrt worden. Wann wieder Schifffahrtsverkehr möglich sei, konnte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag nicht angeben. Die Bergung könne noch am Abend beendet sein, möglicherweise aber auch die ganze Nacht dauern. Polizeiangaben zufolge hatte am Dienstagmorgen ein Seilbaggerkran ein Schleusentor auf ein Gütermotorschiff geladen und war dabei auf das Schiff gekippt. Die Fahrrinne und der Schleusenbereich wurden gesperrt. Die Ursache war zunächst unklar, verletzt wurde niemand. Gefahr für die Umwelt bestand den Angaben nach nicht. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hat Ermittlungen aufgenommen.