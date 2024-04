Sperrung der Schleuse Hirschhorn nach Unfall aufgehoben

Hirschhorn (dpa) - An der Neckarschleuse im hessischen Hirschhorn (Kreis Bergstraße) ist nach einem Unfall mit einem Kran wieder Schifffahrtsverkehr möglich. Wegen der eingeschränkten Schleusenkapazität komme es aber weiterhin zu Behinderungen, hieß es am Mittwochmorgen laut Mitteilung der Polizei. Die Sperrung der Schleuse sei am Dienstag gegen 18.00 Uhr aufgehoben worden, nachdem zuvor der Kran geborgen worden sei.