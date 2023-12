Schiff mit Methanol an Bord auf Main verkeilt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein mit Methanol beladenes Tankmotorschiff ist bei der Schleuse Kostheim nahe Wiesbaden auf dem Main stecken geblieben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte, konnte das Schiff mit kleinen Schäden rückwärts wieder herausfahren. Das Methanol an Bord sei nicht ausgetreten. Geplant war, den Main am Donnerstag wieder für den Schiffsverkehr freizugeben. Wann genau das der Fall sein wird, stand laut Polizei am Mittag noch nicht fest.