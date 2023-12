Tanker verkeilt: Main wieder für Schiffsverkehr freigegeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nachdem sich in der Nähe von Wiesbaden ein Tankfahrtschiff auf dem Main verkeilt hatte, ist der Fluss mittlerweile wieder für den Schiffsverkehr freigegeben worden. Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Wiesbaden am Freitagmorgen. Der mit Methanol beladene Tanker war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend bei der Schleuse Kostheim stecken geblieben. Weil die Schleuse selbst wegen des Hochwassers gesperrt gewesen sei, sei das Schiff zuvor langsam über deren Wehr gefahren. Dabei habe die Strömung den Tanker quergestellt.