Mainschleuse voraussichtlich ab Freitagnachmittag frei

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Die Mainschleuse, die seit Donnerstag von einem havarierten Schiff blockiert wird, kann voraussichtlich noch am Freitagnachmittag wieder öffnen. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Ankerpfahl eines Schiffes hatte am Donnerstag dazu geführt, dass das Schiff in der Mainschleuse bei Mühlheim stecken blieb.

Wie der Fachgebietsleiter Schifffahrt des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Main, Martin Brem, am Freitag mitteilte, gestalteten sich die Arbeiten aufgrund der niedrigen Wassertemperatur sowie des Hochwassers schwierig. Der hohe Wasserpegel führe zu einer starken Eintrübung, so dass Taucher unter Wasser eine Sichtweite von weniger als drei Zentimetern gehabt hätten. Am gestrigen Abend konnten die Taucher die Naht am Ankerpfahl des Schiffes abtrennen. Am Freitagmorgen sei das Schiff dann hin und her bewegt worden, so dass der Pfahl abgebrochen sei. Dieser liege nun auf dem Grund der Schleuse und müsse noch geborgen werden.