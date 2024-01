Havariertes Schiff blockiert Mainschleuse Mühlheim

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Ein havariertes Schiff blockiert derzeit die Mainschleuse in Mühlheim am Main. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte, hatte der Schubverband am Mittwoch in einer Schleusenkammer zunächst seinen Anker verloren. Anschließend sei er über den Anker gefahren und die Bordwand sei aufgerissen.