Die Sanierung der B 3 befindet sich in den letzten Zügen. Ab Freitag ist die Hauptstraße in Laudenbach zunächst wieder offen. Wegen der angekündigten Temperaturen um den Gefrierpunkt und des anhaltenden Regens hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe die abschließenden Asphaltarbeiten in die kommende Woche verschoben.