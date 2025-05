Heddesheim/Viernheim: Baustelle geht in neuen Abschnitt - Vollsperrung geplant

Heddesheim/Viernheim. Seit Monaten verändert sich auf der L3111 (beziehungsweise K4133) zwischen Viernheim und Weinheim wegen einer Baustelle die Verkehrsführung. Grund dafür ist der Neu- und Ausbau des Radwegs zwischen Viernheim und Heddesheim/Muckensturm. Jetzt berichtet Hessen Mobil, dass die Bauarbeiten in einen neuen Abschnitt wechseln. Das bringt jedoch eine weitere Vollsperrung mit sich. Die Arbeiten am Kreisverkehr, der momentan nur mit Ampelschaltung befahrbar ist, werden kommende Woche abgeschlossen. Ab Freitag, 16. Mai, wird die Ausfahrt auf die K4133 voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die von Viernheim nach Weinheim-Lützelsachsen fahren, müssen demnach am Kreisverkehr Richtung Muckensturm abbiegen, um über Heddesheim und Hirschberg auf die B3 zu kommen. (heh)