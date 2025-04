Heddesheim: Unfall zwischen Traktor und Pkw

Heddesheim. Ein Pkw und ein Traktor sind am Mittwochmorgen auf der K4133 kollidiert. Wie der Nachrichtendienst Priebe berichtete, kam es um kurz vor 8 Uhr zwischen Heddesheim-Muckensturm und der Brücke über die A5 zu dem Unfall. Der Traktor wollte zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes gerade nach links in einen Feldweg abbiegen. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Wagen musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise halbseitig gesperrt. (sig)