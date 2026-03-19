Autofahrer stirbt bei Unfall mit freilaufendem Pferd
Auch das Tier überlebt den Zusammenstoß am frühen Morgen nicht. Was geschah auf der Landstraße in Südhessen?
Heppenheim (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenprall mit einem freilaufenden Pferd ist ein Autofahrer in Südhessen ums Leben gekommen. Auch das Tier überlebte den Unfall nicht, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 26-Jährige am frühen Morgen auf einer Landstraße in der Nähe von Heppenheim (Kreis Bergstraße) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem freilaufenden Pferd zusammenstieß. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich sein Auto überschlug und in einem angrenzenden Acker liegen blieb.
Erste Hilfe bleibt erfolglos
Ersthelfer versuchten noch, den Fahrer zu retten – doch er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch für das Pferd kam jede Hilfe zu spät.
Wie das Tier auf die Fahrbahn gelangen konnte, ist bislang unklar. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen der Unfallstelle an. Ein Sachverständiger soll helfen, den genauen Unfallhergang zu klären.