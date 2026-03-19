Folgenreicher Zusammenstoß

Autofahrer stirbt bei Unfall mit freilaufendem Pferd

Auch das Tier überlebt den Zusammenstoß am frühen Morgen nicht. Was geschah auf der Landstraße in Südhessen?

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 26 Jahre alte Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 26 Jahre alte Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Heppenheim (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenprall mit einem freilaufenden Pferd ist ein Autofahrer in Südhessen ums Leben gekommen. Auch das Tier überlebte den Unfall nicht, wie die Polizei mitteilte.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 26-Jährige am frühen Morgen auf einer Landstraße in der Nähe von Heppenheim (Kreis Bergstraße) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem freilaufenden Pferd zusammenstieß. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich sein Auto überschlug und in einem angrenzenden Acker liegen blieb.

Erste Hilfe bleibt erfolglos

Ersthelfer versuchten noch, den Fahrer zu retten – doch er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch für das Pferd kam jede Hilfe zu spät.

Wie das Tier auf die Fahrbahn gelangen konnte, ist bislang unklar. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen der Unfallstelle an. Ein Sachverständiger soll helfen, den genauen Unfallhergang zu klären.

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