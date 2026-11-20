Autofahrer stirbt bei Unfall – Säugling schwer verletzt
Beim Überholen eines Lastwagens verliert ein 34-Jähriger auf der A5 die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer stirbt, seine Beifahrerin und ein Säugling werden schwer verletzt.
Kronau (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A5 bei Kronau (Landkreis Karlsruhe) ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 33-Jährige und ein Säugling, die sich ebenfalls im Auto befanden, wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann wollte den Angaben zufolge am Donnerstagabend einen Lastwagen überholen, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen die Leitplanke prallte. Das Auto geriet daraufhin zurück auf die rechte Spur, wo ihn der Lastwagen erfasste. Der 34-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Frau und das Kind kamen in ein Krankenhaus.
In der Folge kollidierte ein weiterer Lastwagen mit dem am Unfall beteiligten Lkw. Zudem überrollte ein nachfolgendes Auto Trümmerteile, die auf der Fahrbahn lagen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung war die A5 mehrere Stunden gesperrt.