Kollision zweier Autos

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall – Polizei ermittelt

Ein Autofahrer stirbt nach einem Frontalzusammenstoß auf der B254, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Ursache für den Unfall ist zunächst unklar.

Ein 57-jähriger Mann starb nach dem Unfall. Foto: Karl-Ernst Crönlein/Fuldamedia/dpa
Ein 57-jähriger Mann starb nach dem Unfall.

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 bei Unterbimbach (Landkreis Fulda) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 57-Jährige am Mittwochabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Sein Wagen kollidierte demnach frontal mit einem weiteren Auto.

Der Mann wurde durch den Aufprall laut Polizei sofort tödlich verletzt. Beide Insassen des zweiten Autos, eine 59-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war in der Nacht für einige Stunden voll gesperrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß
Verkehrsunfall

Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Im Kreis Karlsruhe kommt es zwischen einem Auto und einem Lastwagen zu einem Zusammenstoß. Die Autofahrerin überlebt den Unfall nicht.

02.12.2025

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße
Notfälle

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße

Auf der B485 im Landkreis Waldeck-Frankenberg prallen zwei Autos zusammen. Ein Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

02.04.2025

Autofahrer stirbt nach Frontalunfall auf B456
Unfälle

Autofahrer stirbt nach Frontalunfall auf B456

Auf der Bundesstraße nahe Bad Homburg krachen zwei Autos frontal ineinander. Wie konnte es zu dem Unfall auf gerader Strecke kommen?

25.02.2025

Unfall

Zwei Schwerverletzte nach Kollision zweier Autos auf B275

Ein Autofahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und lenkt in den Gegenverkehr. Dort kommt es zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Auto.

03.07.2024

Lichtenfels

Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

30.11.2023