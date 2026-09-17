Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall – Polizei ermittelt
Ein Autofahrer stirbt nach einem Frontalzusammenstoß auf der B254, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Ursache für den Unfall ist zunächst unklar.
Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 bei Unterbimbach (Landkreis Fulda) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 57-Jährige am Mittwochabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Sein Wagen kollidierte demnach frontal mit einem weiteren Auto.
Der Mann wurde durch den Aufprall laut Polizei sofort tödlich verletzt. Beide Insassen des zweiten Autos, eine 59-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Warum der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war in der Nacht für einige Stunden voll gesperrt.