Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Lichtenfels (dpa/lhe) - Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall nahe Lichtenfels im Landkreis Waldeck-Frankenberg ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein 29-jähriger Autofahrer auf einer Landesstraße kurz vor dem Lichtenfelser Stadtteil Goddelsheim aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit seinem Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Auto der 54-Jährigen zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Eine Reanimation blieb nach Angaben des Polizeisprechers erfolglos, die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.