Autofahrer stirbt nach medizinischem Notfall am Steuer
Während der Fahrt verliert ein 48-Jähriger in Riedstadt das Bewusstsein. Sein Wagen stößt mit einem anderen Auto zusammen und prallt gegen einen Laternenmast. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
Riedstadt (dpa/lhe) - Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist in Riedstadt-Crumstadt nach Polizeiangaben nach einem medizinischen Notfall gestorben. Der Mann verlor nach Angaben der Polizei am Donnerstagvormittag während der Fahrt das Bewusstsein.
Sein Wagen stieß demnach zunächst mit dem Auto eines 82 Jahre alten Mannes zusammen und prallte danach gegen einen Laternenmast. Rettungskräfte reanimierten den 48-Jährigen laut Mitteilung am Unfallort, er starb später. Nach Angaben der Polizei war der Unfall nicht ursächlich für den Tod.