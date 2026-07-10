Südhessen

Einhausen: Auto prallt auf A67 gegen parkenden Laster - Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist nachts auf der Autobahn unterwegs, als ihm offenbar ein Reifen platzt. Für den 56-Jährigen endet das tödlich.

Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang. (Symbolbild)

Einhausen (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in der Nacht in Südhessen mit seinem Wagen gegen einen parkenden Sattelzug geprallt und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige war auf der Autobahn 67 bei Einhausen unterwegs gewesen, als an seinem Auto offenbar ein Reifen platzte, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen geriet ins Schleudern und stieß an einer Parkplatzeinfahrt mit so viel Wucht gegen den Sattelzug, dass dieser auf einen weiteren parkenden Laster aufgeschoben wurde. Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. 

Beide Lastwagenfahrer schliefen zum Unfallzeitpunkt gerade in ihren Führerhäusern, blieben laut Polizei aber glücklicherweise unverletzt. Ermittlungen sollen jetzt klären, wie genau der Unfall abgelaufen ist. Die A67 war vorübergehend gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei.

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