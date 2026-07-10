Einhausen: Auto prallt auf A67 gegen parkenden Laster - Fahrer stirbt

Einhausen (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in der Nacht in Südhessen mit seinem Wagen gegen einen parkenden Sattelzug geprallt und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige war auf der Autobahn 67 bei Einhausen unterwegs gewesen, als an seinem Auto offenbar ein Reifen platzte, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen geriet ins Schleudern und stieß an einer Parkplatzeinfahrt mit so viel Wucht gegen den Sattelzug, dass dieser auf einen weiteren parkenden Laster aufgeschoben wurde. Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.