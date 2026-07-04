Polizei stoppt Falschfahrer auf A67 mit Schuss in den Reifen

Büttelborn/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat auf der Autobahn 67 in Südhessen einen Falschfahrer mit einem Schuss in den Reifen gestoppt. Der 49 Jahre alte Mann war nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden zwischen Büttelborn und dem Mönchhof-Dreieck entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.

Mehrere Autofahrer meldeten den Wagen demnach per Notruf. Als Streifen den Mann lokalisierten, hielt er laut Polizei trotz kurzer Stopps nicht an. Zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim und dem Mönchhof-Dreieck fuhr er zudem in eine Leitplanke.

Fluchtversuch zu Fuß

Als der Fahrer dann am Mönchhof-Dreieck kurz stoppte, verhinderten die Beamten die Weiterfahrt nach eigenen Angaben mit einem gezielten Schuss in einen Vorderreifen. Der Mann habe noch versucht, zu Fuß zu flüchten, sei aber schnell eingeholt und festgenommen worden, hieß es. Eine Beamtin erlitt laut Mitteilung dabei leichte Verletzungen.

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