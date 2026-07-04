Polizei stoppt Falschfahrer auf A67 mit Schuss in den Reifen
Mitten in der Nacht rast ein Falschfahrer über die A67 – erst ein gezielter Schuss stoppt ihn. Was er auf der Flucht noch versucht und wie die Polizei eingreifen muss.
Büttelborn/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat auf der Autobahn 67 in Südhessen einen Falschfahrer mit einem Schuss in den Reifen gestoppt. Der 49 Jahre alte Mann war nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden zwischen Büttelborn und dem Mönchhof-Dreieck entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.
Mehrere Autofahrer meldeten den Wagen demnach per Notruf. Als Streifen den Mann lokalisierten, hielt er laut Polizei trotz kurzer Stopps nicht an. Zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim und dem Mönchhof-Dreieck fuhr er zudem in eine Leitplanke.
Fluchtversuch zu Fuß
Als der Fahrer dann am Mönchhof-Dreieck kurz stoppte, verhinderten die Beamten die Weiterfahrt nach eigenen Angaben mit einem gezielten Schuss in einen Vorderreifen. Der Mann habe noch versucht, zu Fuß zu flüchten, sei aber schnell eingeholt und festgenommen worden, hieß es. Eine Beamtin erlitt laut Mitteilung dabei leichte Verletzungen.
Der Mann stand laut Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nach einer Blutentnahme kam er in eine Klinik. Wegen des Einsatzes und der Spurensicherung war die A67 in Fahrtrichtung Süden bis zum Morgen voll gesperrt.