Reifen eines Sportwagens platzt auf A67 - Fahrer verletzt
Ein Sportwagen kracht auf der Autobahn in die Leitplanke, Trümmer fliegen über beide Fahrbahnen, Spuren müssen gesperrt werden. Schuld war ein geplatzter Reifen.
Lampertheim (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Sportwagens ist auf der Autobahn 67 nahe der Ausfahrt Lorsch wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen und wurde verletzt. Der Wagen kollidierte mit mehreren Elementen der Leitplanken und kam auf dem Standstreifen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Durch den Aufprall des Wagens wurden Trümmerteile auf die Fahrbahnen in beide Richtungen geschleudert, wodurch drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Für die Beseitigung der Trümmerteile mussten Fahrspuren der Autobahn zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.
Der Fahrer war den Angaben zufolge mit seinem Sportwagen am Dienstagabend vom Autobahndreieck Viernheim kommend unterwegs in Richtung der Anschlussstelle Lorsch.