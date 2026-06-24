Reifen eines Sportwagens platzt auf A67 - Fahrer verletzt

Lampertheim (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Sportwagens ist auf der Autobahn 67 nahe der Ausfahrt Lorsch wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen und wurde verletzt. Der Wagen kollidierte mit mehreren Elementen der Leitplanken und kam auf dem Standstreifen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.