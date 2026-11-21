Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus
Ein 76-Jähriger kommt mit seinem Wagen von der Straße ab, prallt gegen ein Verkehrsschild und stirbt im Krankenhaus. Hatte seine eigentliche Todesursache gar nichts mit dem Unfall zu tun?
Lützelbach (dpa) - Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Odenwaldkreis gestorben. Der 76-Jährige war laut Polizei mit seinem Wagen von einer Landstraße bei Lützelbach abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren - mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls am Steuer. Sanitäter brachten den Mann in eine Klinik, die Ärzte konnten sein Leben aber nicht mehr retten. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Unfall verwickelt.