Unfälle

Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall

In Wiesbaden kommt ein Autofahrer von der Straße ab, womöglich wegen eines medizinischen Notfalls. Einige Stunden später stirbt er im Krankenhaus.

Einige Stunden nach dem Unfall starb der Mann im Krankenhaus. Foto: Monika Skolimowska/dpa
Einige Stunden nach dem Unfall starb der Mann im Krankenhaus.

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann kam am Dienstagvormittag mit seinem Wagen im Stadtteil Biebrich von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall sei der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er einige Stunden später starb. Die Polizei schließt derzeit einen medizinischen Notfall als Unfallursache nicht aus. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

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